Kuruluş Osman'daki dizi aşkı gerçek oldu! Buse Arslan ile Çağrı Şensoy evleniyor | Video

Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ile Aygül karakterini canlandıran oyuncu Buse Arslan, evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız isteme merasimi önceki gün gerçekleşti, yüzükler takıldı. Çift, yaz aylarında düğün yapacak. Arslan, önümüzdeki sezon da Şensoy'un yönetmenliğini yaptığı oyunda rol alacak.