Video Magazin Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video
Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video

14.09.2022 | 18:27

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Melisa Döngel’in, Arnavutköy’de bir mekanda çıkardığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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