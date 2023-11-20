Seda Sayan’dan sonra ablası Nursel Sayan da gençleşmek için bıçak altına yattı! Seda Sayan’ın ablası tanınmaz halde!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerin başında geliyor. Seda Sayan, Çağlar Ökten’le evliliğinin yanı sıra yaptırdığı estetiklerle de magazin gündeminde yer aldı. Ancak ünlü şarkıcının bu kez ablası yaptırdığı estetikle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisine seneler önce yapılan yanlış müdahale sonucu yüzü deforme olan Nursel Sayan, bıçak altına yattı. İşte Seda Sayan’ın ablası Nursel Sayan’ın son hali!