Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Bu defa kimse beğenmedi! "Sen artık oynayamıyorsun" | Video

Solmaz Çiros yine kalça dansıyla dikkat çekti. Elbisesini yukarı kıvırarak kalçasını ön plana çıkardığı dansıyla dikkat çeken Solmaz Çiros yine hayranlarını mutlu edemedi. Aldığı kilolarla ve değişimiyle gündeme gelen eski gelin dayına "Sen artık oynayamıyorsun" yorumları geldi.