SON DAKİKA! Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı | Video

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Usta oyuncunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.