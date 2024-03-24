Video Magazin SON DAKİKA! Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı | Video
SON DAKİKA! Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı | Video

SON DAKİKA! Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı | Video

24.03.2024 | 12:23

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Usta oyuncunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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