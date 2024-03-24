SON DAKİKA! Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı | Video
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beykoz’daki evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Usta oyuncunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
04:34
Bahar Öztan’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu | Video 22.03.2024 | 12:15
01:24
Pelin Akil, buz gibi sulara kendini böyle bıraktı | Video 21.03.2024 | 08:57
00:24
Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov | Video 20.03.2024 | 13:54
00:21
01:29
00:12
Filiz Akın’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama! Filiz Akın: İyileşmem için… 11.03.2024 | 19:01
00:17
00:15
01:31
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay’ın doğum gününü ailece kutladı! 02.03.2024 | 20:24
00:18
02:02
Kuruluş Osman 150’nci bölümü kutladı! 28.02.2024 | 20:02
00:12
00:23
Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! 27.02.2024 | 20:05
00:44
Burak Özçivit Manchester United’ta oynayan Altay Bayındır’ı ziyaret etti! 25.02.2024 | 20:14
00:30
01:30
Zehra Çilingiroğlu'nun dövüş antrenmanı beğeni topladı | Video 25.02.2024 | 10:49
00:10
00:17
00:45
Sahneye alkollü çıkan ünlü şarkıcı Nev'e seyircilerden tepki! | Video 22.02.2024 | 10:23