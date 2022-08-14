Türk sinemasının efsane filmi Süt Kardeşler'in Afife'si bakın kim çıktı | Video

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanmıştı. 1976 yılı yapımı Süt Kardeşler'de Şener Şen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi birbirinden ünlü oyuncular rol alırken, Afife rolüyle hafızalara kazınan Jale Altuğ'un ünlü oyuncu Şevket Altuğ'un eşi olduğunu biliyor muydunuz?