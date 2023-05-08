Video Magazin Ünlü şarkıcı Hadise 4,5 ay süren evliliği ile ilgili ilk kez konuştu: Beceremedim o işi! | Video
Ünlü şarkıcı Hadise 4,5 ay süren evliliği ile ilgili ilk kez konuştu: Beceremedim o işi! | Video

Ünlü şarkıcı Hadise 4,5 ay süren evliliği ile ilgili ilk kez konuştu: Beceremedim o işi! | Video

08.05.2023 | 22:28

Ünlü şarkıcı Hadise 4,5 ay süren evliliği ile ilgili ilk kez konuştu: Beceremedim o işi!

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