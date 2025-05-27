Video Magazin Usta sanatçı İlhan Şeşen'e son veda | Video
Usta sanatçı İlhan Şeşen'e son veda | Video

Usta sanatçı İlhan Şeşen'e son veda | Video

27.05.2025 | 11:22

2023'te akciğer kanseri teşhisi konulan, dün hayatını kaybeden 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenleniyor.

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