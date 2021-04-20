Maraşlı 14. bölüm... Necati, Maraşlı'yı bıçakladı! | Video

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Maraşlı'da bu hafta heyecan doruktaydı. 14. bölümde Necati ile Maraşlı karşı karşıya geldi. Necati Maraşlı'yı bıçakladı. İşe bu hafta Maraşlı'ya damga vuran o sahne...