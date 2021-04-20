Maraşlı 14. bölüm... Necati, Maraşlı'yı bıçakladı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:08
Maraşlı 14. bölüm... Necati, Maraşlı'yı bıçakladı! | Video 20.04.2021 | 00:46
00:41
01:05
Maraşlı 13. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 12.04.2021 | 12:57
00:45
01:04
Maraşlı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 29.03.2021 | 16:17
00:45
00:59
07:53
Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video 22.03.2021 | 23:12
02:18
Maraşlı 11. Bölüm Özel Ön İzleme yayınlandı | Video 22.03.2021 | 14:10
01:05
Maraşlı 11. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 22.03.2021 | 14:10
00:45
Maraşlı 11. bölüm 3. fragmanı | Video 21.03.2021 | 00:04
ATV'nin sevilen dizilerinden 'Maraşlı'da bu hafta heyecan doruktaydı. 14. bölümde Necati ile Maraşlı karşı karşıya geldi. Necati Maraşlı'yı bıçakladı. İşe bu hafta Maraşlı'ya damga vuran o sahne...