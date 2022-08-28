Video Medya A Spor yayınında güldüren anlar! Hüseyin Özkök'e bir anda kedi saldırdı | Video
A Spor yayınında güldüren anlar! Hüseyin Özkök'e bir anda kedi saldırdı | Video

A Spor yayınında güldüren anlar! Hüseyin Özkök'e bir anda kedi saldırdı | Video

28.08.2022 | 15:28

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A Spor canlı yayınında izleyenleri güldüren anlar yaşandı. Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, canlı yayında kedisinin saldırısına uğradı.

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