Video Medya Akıncı 3. Bölüm'deki dans sahneleri çok konuşulacak | Video

Akıncı 3. Bölüm'deki dans sahneleri çok konuşulacak | Video

Akıncı 3. Bölüm'deki dans sahneleri çok konuşulacak | Video
14.01.2021 | 10:52

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atv’nin kahraman hikayesi Akıncı, 3. bölümündeki dans sahnesiyle konuşulacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler’in yaptığı tango, ekranın çekişmeli baba-kız hikayesinin bir parçası olacak.

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Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde 3.bölümde özel bir an yaşanacak.

Bu sahne için özel ders aldılar

15 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan 3.bölümde; Nergis, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde babası Cevdet ile tango yapacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.

Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı dans sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak. Nergis ile babası Cevdet'in arasındaki buzları bu özel dans eritebilecek mi?

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, yeni bölümü ile cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Akıncı 3. Bölüm'de neler olacak?

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

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