ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video

ATV’nin merakla beklenen dizisi Hakim, bugün başladı. Hakim yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Dizi; dürüst, adil, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, aracıyla çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor. Dizinin yayınlanan ilk sahnesi de geceye adeta damga vurdu. İşte Hakim’e damga vuran o sahne!