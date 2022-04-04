Video Medya ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video
ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video

ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video

04.04.2022 | 20:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video 02:03
ATV’nin yepyeni dizisi Hakim bugün başladı! Hakim’in ilk sahnesi geceye damga vurdu! | Video 04.04.2022 | 20:26
Yargı son bölüm izle! Yargı 27. yeni - son bölüm full izle! 05:22
Yargı son bölüm izle! Yargı 27. yeni - son bölüm full izle! 04.04.2022 | 15:05
Teşkilat 41. Bölüm son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izle! 00:48
Teşkilat 41. Bölüm son bölüm izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm izle! 04.04.2022 | 13:11
YARGI 27.SON BÖLÜM İZLE: Ceylin bebek istiyor! Kanal D ile Yargı son ve yeni bölüm kesintisiz izle! 05:22
YARGI 27.SON BÖLÜM İZLE: Ceylin bebek istiyor! Kanal D ile Yargı son ve yeni bölüm kesintisiz izle! 04.04.2022 | 14:55
Adı Sevgi 4. Bölüm Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV Volkan, Emir’in elinde! | Video 02:52
Adı Sevgi 4. Bölüm Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV "Volkan, Emir'in elinde!" | Video 04.04.2022 | 12:54
Gönül Dağı 58. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Video 03:52
Gönül Dağı 58. Bölüm TEK PARÇA İZLE | Video 03.04.2022 | 12:55
Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen’in tartışması acı bitti | Video 07:29
Kardeşlerim 46. Bölüm TEK PARÇA İZLE ATV Kaan ve Süsen'in tartışması acı bitti | Video 03.04.2022 | 12:55
Yalnız Kurt 10. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! ATV Yalnız Kurt Son Bölüm Tamamı izle | Video 07:51
Yalnız Kurt 10. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! ATV Yalnız Kurt Son Bölüm Tamamı izle | Video 02.04.2022 | 11:09
Aziz son bölüm izle: Show TV Aziz 20. bölüm FULL İZLE | Kesintisiz, TEK PARÇA | Video 01:00
Aziz son bölüm izle: Show TV Aziz 20. bölüm FULL İZLE | Kesintisiz, TEK PARÇA | Video 02.04.2022 | 01:38
Kuruluş Osman 88. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Kuruluş Osman Son Bölüm Tamamı izle ATV | Video 09:31
Kuruluş Osman 88. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Kuruluş Osman Son Bölüm Tamamı izle ATV | Video 31.03.2022 | 12:00
Sadakatsiz 54. Bölüm 30 Mart 2022 Çarşamba Tek Parça izle! Sadakatsiz Son Bölüm Full izle | Video 00:44
Sadakatsiz 54. Bölüm (30 Mart 2022 Çarşamba) Tek Parça izle! Sadakatsiz Son Bölüm Full izle | Video 31.03.2022 | 11:17
Kuruluş Osman 88. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
Kuruluş Osman 88. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 30.03.2022 | 16:22
Baba 7. Bölüm TEK PARÇA İZLE | İlhan ve Büşra dudak dudağa | Video 06:51
Baba 7. Bölüm TEK PARÇA İZLE | İlhan ve Büşra dudak dudağa | Video 30.03.2022 | 09:01
Üç Kız Kardeş 6.Bölüm TEK PARÇA SON BÖLÜM İZLE | Somer, Mine’den Hesap Sordu | Video 09:25
Üç Kız Kardeş 6.Bölüm TEK PARÇA SON BÖLÜM İZLE | Somer, Mine'den Hesap Sordu | Video 30.03.2022 | 08:59
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı 01:08
Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı 30.03.2022 | 01:15
Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm Kesintisiz Full izle! Alparslan Büyük Selçuklu Son Bölüm Tamamı izle | Video 00:59
Alparslan Büyük Selçuklu 19. Bölüm Kesintisiz Full izle! Alparslan Büyük Selçuklu Son Bölüm Tamamı izle | Video 29.03.2022 | 08:54
Üç Kuruş 20. Bölüm 28 Mart 2022 Pazartesi Kesintisiz Full izle! Üç Kuruş Son Bölüm Tamamı izle | Video 01:03
Üç Kuruş 20. Bölüm (28 Mart 2022 Pazartesi) Kesintisiz Full izle! Üç Kuruş Son Bölüm Tamamı izle | Video 29.03.2022 | 08:54
Yargı 26. Bölüm Tek Parça izle! Yargı Son Bölüm Full izle | Video 01:02
Yargı 26. Bölüm Tek Parça izle! Yargı Son Bölüm Full izle | Video 28.03.2022 | 11:30
Teşkilat 40. Bölüm TEK PARÇA İZLE Elveda Başkanım! Kıymetini Bilemedim, Gölgene Muhtacım | Video 06:07
Teşkilat 40. Bölüm TEK PARÇA İZLE "Elveda Başkanım!" Kıymetini Bilemedim, Gölgene Muhtacım | Video 28.03.2022 | 10:43
Adı Sevgi 3. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV | Video 09:16
Adı Sevgi 3. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Adı Sevgi Son Bölüm Full izle ATV | Video 28.03.2022 | 10:13

ATV’nin merakla beklenen dizisi Hakim, bugün başladı. Hakim yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Dizi; dürüst, adil, vicdanlı ve sevilip sayılan bir hakimin oğlunun, aracıyla çarptığı bir gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan olayları anlatıyor. Dizinin yayınlanan ilk sahnesi de geceye adeta damga vurdu. İşte Hakim’e damga vuran o sahne!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA