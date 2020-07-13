Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video
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Gençliğim Eyvah 5. son bölümden ikinci fragman yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah tüm hızıyla devam ediyor. Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi oluşturan dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümü yine ekran başındaki izleyenlerini güldürdü.