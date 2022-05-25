Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Oğlum 15. Bölüm final fragmanı yayında! “O da ayağını burkmuştu” 25.05.2022 | 16:14
00:57
Kara Tahta 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Ben bıraktığın gibiyim” 25.05.2022 | 16:07
00:40
01:01
01:09
02:36
01:01
Baba 14. Bölüm fragmanı yayında! “Kadir ne yaparsan yap ama adaletli ol” 24.05.2022 | 13:50
00:49
Destan 24. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Yeniden doğdum” 24.05.2022 | 13:31
00:50
01:03
01:01
02:53
02:41
01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
01:54:55
02:14
Hegemonya 2. bölüm fragmanı yayınlandı! 22.05.2022 | 23:01
00:57
Aziz 26. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Neredesin Efnan” 20.05.2022 | 14:30
01:02
02:01
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta 7. Bölüm 2. Fragmanı ile yayında! Atlas ve Irmak her geçen gün birbirlerine daha da yaklaşırken Bekir durmamaktadır. Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle ekranı dizinin sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. İşte TRT 1 Kara Tahta 7. Bölüm fragmanı izle!
Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Atlas ve Irmak nihayet kavuşurken Bekir planların dozunu artıracak ve tehlike arz edece. TRT 1 ile Kara Tahta 7. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. İşte Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!