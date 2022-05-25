Kara Tahta 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Ben bıraktığın gibiyim”

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta 7. Bölüm 2. Fragmanı ile yayında! Atlas ve Irmak her geçen gün birbirlerine daha da yaklaşırken Bekir durmamaktadır. Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle ekranı dizinin sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. İşte TRT 1 Kara Tahta 7. Bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Atlas ve Irmak nihayet kavuşurken Bekir planların dozunu artıracak ve tehlike arz edece. TRT 1 ile Kara Tahta 7. Bölüm fragmanı izle linki paylaşıldı. İşte Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!