Kara Tahta 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Bizim el ele verip nasıl ayağa kalktığımızı gör”

Kara Tahta 8. Bölüm 2. Fragmanı heyecan yaratıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile tansiyonu yükseltti. Atlas ve Irmak her şeye rağmen ayakta kalkmaya çalışırken Bekir’in planlarının ardı arkası kesilmez. İşte TRT 1 ile Kara Tahta 8. Bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Miray Daner ve Furkan Andıç'ın paylaştığı her Çarşamba günü ekranlara gelen Kara Tahta yeni bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. Irmak ve Atlas bitmek bilmeyen savaşın içinde birbirlerine tutunur. Dizinin sevenleri Kara Tahta 8. Bölüm fragmanı izle ekranı ile bölümden önce ilk kareleri gördü. İşte TRT 1 Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!