Kuruluş Osman 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'nın 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman dizisinin 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Balgay yemi yuttu, ötesi bendedir!" sözü herkes tarafından dikkat çekiyor. İşte 26 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 12. bölümünün tanıtım fragmanı....
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