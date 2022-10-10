Video Medya Vav Tv Gençlerle Baş Başa yeni sezona merhaba dedi | Video
Vav Tv Gençlerle Baş Başa yeni sezona merhaba dedi | Video

Vav Tv Gençlerle Baş Başa yeni sezona merhaba dedi | Video

10.10.2022 | 15:49

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Vav Tv'nin en sevilen programlarından biri olan Gençlerle Baş Başa, yeni sezona büyük bir heyecanla başlıyor. İkinci sezonun ilk konuğu Yüksek Mimar Suphi Saatçi oldu.

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