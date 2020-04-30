Öykü Gürman'dan Nihat Hatipoğlu'na "hülle" sorusu | Video

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncularından sanatçı Öykü Gürman, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına video çekerek bir soru sordu. Dizinin bir bölümünde "hülle" konusunu Nihat Hatipoğlu'na soran Öykü Gürman'a, bakın Nihat Hatipoğlu ne cevap verdi...