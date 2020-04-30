Video Nihat Hatipoğlu Öykü Gürman'dan Nihat Hatipoğlu'na "hülle" sorusu | Video

Öykü Gürman'dan Nihat Hatipoğlu'na "hülle" sorusu | Video

Öykü Gürman'dan Nihat Hatipoğlu'na
30.04.2020 | 22:08
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncularından sanatçı Öykü Gürman, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına video çekerek bir soru sordu. Dizinin bir bölümünde "hülle" konusunu Nihat Hatipoğlu'na soran Öykü Gürman'a, bakın Nihat Hatipoğlu ne cevap verdi...

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