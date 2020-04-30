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OTOMATİK OYNAT
04:13
Öykü Gürman'dan Nihat Hatipoğlu'na "hülle" sorusu | Video 30.04.2020 | 22:08
05:00
Çocuk doğunca neler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu cevapladı | Video 27.04.2020 | 21:25
11:30
14:24
53:49
01:13
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu üç aylar özel duası | Video 25.02.2020 | 17:08
01:48
Nihat Hatipoğlu 3 aylarda çekilecek zikirleri anlattı | Video 25.02.2020 | 16:57
08:03
01:46
Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Kurbanın etinin kaçta kaçı pay edilmelidir? 12.08.2019 | 11:42
02:51
Nihat Hoca’nın takım elbiseli rapçisi Geeflow Musab 01.06.2019 | 12:03
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncularından sanatçı Öykü Gürman, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programına video çekerek bir soru sordu. Dizinin bir bölümünde "hülle" konusunu Nihat Hatipoğlu'na soran Öykü Gürman'a, bakın Nihat Hatipoğlu ne cevap verdi...