Video Sağlık Bakan Koca'da, Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı | Video

Bakan Koca'da, Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı | Video

Bakan Koca'da, Başakşehir ve Trabzon taraftarına uyarı | Video
20.07.2020 | 00:12

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da oynanan Başakşehir- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarına ilişkin, "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz." dedi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." ifadelerini kullandı.

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