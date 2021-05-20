Video Sağlık İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video

İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video

İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video
20.05.2021 | 15:49

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Koronavirüsle mücadelede aşı çalışmaları devam ediyor. Günde 170 bin doz aşı randevusu açılmasına rağmen yaklaşık 20-30 bin kişi aşı randevusu alıyor. Prof. Dr. Recep Demirhan, aşı randevuları hakkında açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu; “Aşı randevuları istediğimiz düzeyde değil. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan biri birçok insanın yerli aşıyı beklemesi. İkinci olarak ise gençlerin bana bir şey olmaz düşüncesine kapılması."

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