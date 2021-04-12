Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç corona vakası tespit edildi? Sağlık Bakanlığı paylaştı... | Video

Koronavirüs salgını devam ederken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Ramazan öncesi günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosu daha da önem arz etmeye başladı. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs son durum tablosu her akşam duyuruluyor. Türkiye'nin 11 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Dün duyurulan verilerde 52 bin 676 vaka ve 248 vefat olduğu belirtilmişti. İşte, son dakika haberinin detayları ve 11 Nisan 2021 koronavirüs son durum tablosu