Video Sağlık Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video

Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video

Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video
19.07.2021 | 09:15

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Tokat’ta Sağlık Çalışanları ‘Kolları Sıvayalım Aşımızı Olalım’ kampanyası kapsamında farkındalık videosu hazırladı.

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Videoda 6 sağlık çalışanı yer alırken 1 flakon açıp altı kişiye aşı yapılma vurgusu ile kolları sıvayan sağlıkçılar sırayla birbirini aşıladı. Videoda 'Hayal ettiğiniz bu hayata dönmek için, şimdilik maske ve mesafe tedbirlerine bir süre daha uymalı ve mutlaka aşımızı olmalıyız' mesajı verildi.

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