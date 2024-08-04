Mustafa Hekimoğlu: "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak alışkanlık oldu"

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu, 5-0'lık skorun bir derbi için güzel olduğunu belirterek, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" dedi.