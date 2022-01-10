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OTOMATİK OYNAT
00:25
SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 10.01.2022 | 14:08
01:28
06:30
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..." 09.01.2022 | 23:01
03:36
00:50
00:59
06:53
Fatih Terim, Giresunspor yenilgisini yorumladı! "Buna alışkın değilim..." 08.01.2022 | 23:06
02:49
Volkan Demirel'den hakem isyanı! 08.01.2022 | 19:50
06:46
02:19
Son dakika Trabzonspor haberleri: Edin Visca Trabzon'a ayak bastı! 06.01.2022 | 12:54
03:38
09:08
Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET 06.01.2022 | 01:33
07:59
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI) 05.01.2022 | 23:45
01:13
GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor 05.01.2022 | 22:28
01:22
GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 05.01.2022 | 21:27
00:31
Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde! 01.01.2022 | 20:41
03:36
Alanyaspor, Francesco Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 31.12.2021 | 14:48
06:39
03:31
Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile yollarını ayırdığı duyuruldu!