SON DAKİKA: Tokyo'dan bir madalya daha! Madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Özrtürk'ten canlı yayında açıklama
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Son dakika haberleri... Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanmıştı. Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçen 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, A Haber'e konuştu. Genç sporcu "Yarım saat önce üçüncülük madalyasının hayalini kurmuştum ve hayalim gerçekleşti.Bu madalyayı ülkemize kazandırdım. Bayrağımızı göklerde dalgalandırdım. Sevinçten ağladım, herkese ağladı" ifadelerini kullandı.