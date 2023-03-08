Trabzonspor'dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı

‘Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım’ ifadesiyle başladı hikayemiz… 1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için; teşekkürler Abdullah Avcı.