Video Spor Trabzonspor'dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı
Trabzonspor'dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı

Trabzonspor'dan duygusal Abdullah Avcı paylaşımı

08.03.2023 | 14:58

‘Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım’ ifadesiyle başladı hikayemiz… 1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için; teşekkürler Abdullah Avcı.

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