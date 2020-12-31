Akıllı gözlük: Huawei Gentle Monster Eyewear 2 özellikleri inceleme! Google Glass sonrası neden pişman olmadık? | Video

Huawei'nin akıllı gözlüğü Gentle Monster Eyewear 2, nasıl bir deneyim sunuyor? Google Glass sonrası yaşananlar Huawei'ye nasıl ders olmuş? Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, Huawei Gentle Monster Eyewear 2'yi sizler için kutusundan çıkardı, kullandı ve özelliklerini inceledi...