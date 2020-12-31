Video Timur Sırt'la ON Hayat Akıllı gözlük: Huawei Gentle Monster Eyewear 2 özellikleri inceleme! Google Glass sonrası neden pişman olmadık? | Video

Akıllı gözlük: Huawei Gentle Monster Eyewear 2 özellikleri inceleme! Google Glass sonrası neden pişman olmadık? | Video

Akıllı gözlük: Huawei Gentle Monster Eyewear 2 özellikleri inceleme! Google Glass sonrası neden pişman olmadık? | Video
31.12.2020 | 12:06

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