2021 Kesintisiz Muhalefet; yalan, çelişki, hakaret, tehdit… İşte muhalefetin 2021 yılını gösteren o video!
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2022 yılına girmeye saatler kala “2021 kesintisiz muhalefet” denilerek AK Parti Gençlik Kolları’ndan muhalefete videolu bir gönderme yapıldı. Muhalefetin 2021’deki durumunu anlatan videoda muhalefet liderlerinin yalanlarının, tutarsızlıklarının, çelişkilerinin, vatandaşa, hükümete hakaret yağdırışlarının ve tehdit dillerinin neler olduğu gösterildi. Ayrıca muhalefetin 2021 yılına damgasını vuran olaylardan kesitler de videoda yansıtılırken, konuşmalardan da bölümler yer aldı. Ayrıca videoda, “Muhalefetin tiyatroları hiç bitmedi” denilirken, İBB’ye de gönderme yapılarak, “Her şey ne oldu?” denilip İBB’nin neleri yapamadığı gösterildi. İşte o video