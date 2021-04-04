AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Demokrasiye karşı suikasttır
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
08:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta 04.04.2021 | 22:24
14:15
02:32
01:02
Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri 04.04.2021 | 19:10
01:14
Külliye'de 'bildiri' gündemli toplantı 04.04.2021 | 19:10
03:09
Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak 04.04.2021 | 18:17
01:30
Hava Durumu 04-04-2021 04.04.2021 | 08:00
02:58
02:46
04:53
02:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 03.04.2021 | 12:05
00:45
00:37
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 03.04.2021 | 09:38
01:30
Hava Durumu 03-04-2021 03.04.2021 | 08:00
00:47
07:13
14:36
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "Dolarizasyonun beli kırıldı" 02.04.2021 | 12:39
02:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02.04.2021 | 11:37
104 emekli amiral gece yarısı darbesi iması içeren skandal bir bildiri yayınladı. Milli iradeyi açık açık tehdit eden skandal bildiriye tepkiler çığ gibi yükseldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da A Haber ekranlarında darbe iması içeren bildiri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esas meselenin ne Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne de Kanal İstanbul olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "‘Türkiye’de bir kaos çıkarabilir miyiz?’ diye düşünmüşler. Bir gece yarısı, o eski Türkiye’nin günlerini hatırlatan bir tarzda metni ortaya çıkardılar. Bu kabul edilemez. Vatanseverlikle alakası yoktur. Demokrasiye karşı suikasttır." ifadelerini kullandı.