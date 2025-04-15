Bakan Yerlikaya canlı yayında görüntüleri paylaştı: 234 suç örgütü üyesi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Organize Uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Yerlikaya, "Toplam 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon sürüyor. 13 milyar TL mal varlığına el konuldu. Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi" dedi.