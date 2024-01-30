Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı; O anlar kamerada | Video 30.01.2024 | 14:22 MUĞLA'da, bir kişinin bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ortaca ilçesinde, bir kişi, bisikletle, omzuna aldığı kanepeyi taşıdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınarak, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.