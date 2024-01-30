Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı; O anlar kamerada | Video
MUĞLA'da, bir kişinin bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ortaca ilçesinde, bir kişi, bisikletle, omzuna aldığı kanepeyi taşıdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınarak, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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