Video Trendler Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı; O anlar kamerada | Video
Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı; O anlar kamerada | Video

Bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdı; O anlar kamerada | Video

30.01.2024 | 14:22

MUĞLA'da, bir kişinin bisiklet kullanırken omzunda kanepe taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ortaca ilçesinde, bir kişi, bisikletle, omzuna aldığı kanepeyi taşıdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınarak, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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