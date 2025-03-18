1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşanan olayın ardından kaçan H.C.S.'nin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde, H.C.S., 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.
O ANLAR KAMERADA
Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın kahvehanenin yanına gelerek tüfekle içeri ateş ettiği görülüyor. Şahsın ateş ettiği yerde bulunan vatandaşlar panikle koşmaya çalışırken, bir masada oturan vatandaş ise vuruluyor. Vatandaşlar daha sonra yaralananlara yardım ediyor.
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