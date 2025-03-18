Video Yaşam 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

18.03.2025 | 15:11

Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 6 Mart Çarşamba günü, Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, S.K. (56), İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından kaçan H.C.S.'nin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde, H.C.S., 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA
Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın kahvehanenin yanına gelerek tüfekle içeri ateş ettiği görülüyor. Şahsın ateş ettiği yerde bulunan vatandaşlar panikle koşmaya çalışırken, bir masada oturan vatandaş ise vuruluyor. Vatandaşlar daha sonra yaralananlara yardım ediyor.
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