10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: "Uyuşturucu satmıyoruz" savunması yaptılar | Video
Adana'da bir evde bulunan valiz içerisinde 10 bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanıp tutuklanan 3 şüpheli "uyuşturucu satmıyoruz "diyerek kendini savunsa da tutuklandı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.Ş., "Ben uyuşturucu ticareti yapmam, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" derken H.U., "Tedavi görüyorum, bırakmaya çalışıyorum ama fazla içiyorum. Ticaret yapmam" şeklinde savunma yaptı. R.B. ise, "Kullandığım için pişmanım, ben uyuşturucu satmıyorum" diyerek kurtulmaya çalıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide tutuklandı.
