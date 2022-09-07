Video Yaşam 10 yıllık sahte hayat havalimanında son buldu | Video
10 yıllık sahte hayat havalimanında son buldu | Video

10 yıllık sahte hayat havalimanında son buldu | Video

07.09.2022 | 11:17

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Hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan  Sefa K., İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin belge sahteciliği ile mücadele kapsamındaki başarılı çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. En son 2 Eylül Cuma günü saat 19:45 sıralarında bir arkadaşını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na geldiğini söyleyen ve üzerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik beyan eden kişinin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Yapılan parmak izi kontrolünde kişinin gerçek isminin Sefa K. olduğu ve sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Sefa K'nin yapılan GBT sorgulamasında dolandırıcılık, sahte banka ve kredi kartı üretmek, suç işlemek için örgüt kurma, kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak gibi farklı suçlardan 33 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığı belirlenen ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefa K. Metris Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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