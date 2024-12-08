Video Yaşam 11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video
11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video

11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video

08.12.2024 | 10:14

Samsun'un Bafra ilçesinde 6. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Çınar Çıldır'ın kutu katlamadaki hızını görenler hayrete düşüyor.

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3 yıl önce babasının çalıştığı işyerine gelen Bafra Fatih Ortaokulu 6/A sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Çınar Çıldır, burada kutu katlamaya merak sardı. Okuldan çıktıktan sonra zaman zaman babasının çalıştığı işyerine gelen küçük Çınar, burada kutu katlamayı öğrendi. Yeteneği sayesinde bir kutuyu 7 saniyede katlayarak dikkat çekti. Hiç bakmadan hızlı bir şekilde kutuları katlayan Emin'in bu yeteneğine kayıtsız kalmayan iş yeri sahibi de okul harçlığı vererek onu ödüllendiriyor.

Baba Emin Çıldır (38), "Çınar yanıma geldiği zaman kutu katlamaya ilgi duydu. Bu işe alıştı. Artık çok hızlı kutu katlıyor. Çok çalışkan bir çocuk. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Çınar Çıldır ise "Babamın yanına gelince kutular ilgimi çekti. Onları katlamaya başladım. Zamanla çok hızlı yapmayı öğrendim. Buraya akşamları geliyorum. Bazı zamanlar okuldan sonra uğruyorum. Büyüyünce polis olmak istiyorum" diye konuştu.

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