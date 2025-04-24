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12 yıllık eşini öldüren müzisyen kocanın itirafları kan dondurdu:

12 yıllık eşini öldüren müzisyen kocanın itirafları kan dondurdu:"Bıçak kırılınca tornavida sapladım" | Video

24.04.2025 | 14:06

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşini öldüren müzisyen koca, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Sinirlendim bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü, araca dönüp tornavidayı aldım ve sapladım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

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Reisler Göleti mevkisinde 30 Aralık 2024'de meydana gelen olayda, emniyete gelen İ.K. (42), 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırma neticesinde de boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı.
Sanık İ.K.'nın Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. Duruşmaya İ.K., taraf avukatları ve maktul Simge Kodalak'ın babası H.Ç. katıldı.

"SİNİRLENDİM BIÇAĞI SAPLADIM, BIÇAK KIRILDI"
Savunması için söz hakkı verilen sanık İ.K., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, "Şüphe duydum, gözümle bir şey görmedim. Olay günü sabah evde bu konuları konuşurken tartıştık. Yüksek ses olunca dışarı çıkmaya karar verdik. 'Bilmem gereken bir şey varsa söyle' dedim, inkar etti. O ara kavga etmeye devam ediyorduk. Sinirlendim bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü araca dönüp tornavidayı aldım ve sapladım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sonra karakola gittim ve 'Eşime müdahale edilmesini istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

SANIK VE MAKTULÜN KIZININ MEKTUBU OKUNDU: "O ADAM ANNEMİ KATLETTİ"
Simge Kodalak'ın babası H.Ç. de, kızı ile sanık arasında problem yaşandığına şahit olmadığını ifade ederek, şikayetçi oldu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, sanık ile maktulün kızlarının gönderdiği mektuptan, "Annem çok iyi kalpli bir masumdu. Annemin bütün iyiliklerini çöp etti, o adam annemi katletti. Anneme yaşattıklarını bir ben bilirim, bir de Allah bilir" bölümünü okuyarak, şikayetçi olduklarını kaydetti.
Sanığın avukatı ise İ.K'nin, maktulün ve kızlarının telefonlarının incelenmesi, HTS kayıtlarının getirilmesi, müvekkili hakkında akıl sağlığı raporu alınması ve tahliye edilmesini talep etti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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