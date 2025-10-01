13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular" | Video 01.10.2025 | 14:57 Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul çıkışı 3'ü kız 4 kişi tarafından bir saat boyunca dövüldüğü iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, "Yaklaşık olarak bir saat darbedildim ve kafamı duvara vurdular. Vatandaşlar polisi arayınca kaçtılar. Korkuyorum, evimden dışarı çıkamıyorum, ekmek almaya gidemiyorum, okulda tedirginim ve okuldayken arkadaşlarım aracılığıyla haber yolluyorlar" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, yaklaşık bir ay önce Yalı Mahallesi'ndeki Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 8. sınıf öğrencisi E.G., okul çıkışında 3'ü kız 4 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. Çevredekilerin müdahalesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, polis ekiplerinin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı.E.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisinin ardından darp raporu alan aile, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.Yaşadıklarını anlatan 13 yaşındaki E.G., neden dövüldüğünü bilmediğini söyleyerek, evden dışarı çıkmaya korktuğunu ifade etti. E.G., "Beni okulumdan zorla alıp bir fabrikanın önüne götürdüler. Orada bir kişinin durumu görmesi üzerine beni başka yere götürdüler. Erkek olan kişi bana çakıyı gösterip batırdı. 3 kız da benim karnıma tekme atıp darbetti. Yaklaşık olarak bir saat darp edildim ve kafamı duvara vurdular. Vatandaşlar polisi arayınca kaçtılar. Korkuyorum, evimden dışarı çıkamıyorum, ekmek almaya gidemiyorum, okulda tedirginim ve okuldayken arkadaşlarım aracılığıyla haber yolluyorlar. Korktuğum için bir şey yapamıyorum" dedi.Anne Derya Girgin, kızının olay sonrası büyük bir travma yaşadığını ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek, şüphelilerin, sosyal medya üzerinden kurdukları bir grupta kızının darbedilmesiyle ilgili yazışmalar yaptıklarını ve tehditlere devam ettiklerini öne sürdü.Şikayete rağmen şüphelilerin yakalanmadığını ve kızının yeniden böyle bir olaya maruz kalmasından korktuğunu aktaran anne Derya Girgin, "Kızım okuldan polis eşliğinde çıkıyor, onun dışında zaten dışarı çıkamıyor. Kızım olaydan sonra okula gelemedi, daha 3 gün oldu okula geri döneli. Evde de tedirgin, lavaboya bile gidemez ve uyuyamaz hale geldi. Kızımı bayağı bir darbetmişler. Kızımı önce saçından tutup yerde sürükleyip, kafasına taşla vurmuşlar. Daha sonrasında farklı bir yere götürüp darbetmişler. Kızım bayılmış ve çevredeki insanlar yardımcı olmuş. Karnında ve kasıklarında darptan kaynaklı morluklar, kafasında da şişlikler vardı. Kızım daha yeni yeni toparlanmaya çalışıyor, psikolojik olarak çok çökük bir durumda. Daha da kötü olmasından korkuyorum" diye konuştu.