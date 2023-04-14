180 bin TL'ye elde ettiği görüntülerle eski eşinden şikayetçi oldu | Video
ZONGULDAK'ta, Y.Ç. (37), eski eşi İ.M.'de (26) olan 5 yaşındaki oğlunun yanında uyuşturucu madde içilip, kadın ve erkeklerin çocuğun önünde uygunsuz hareketler yaptığı ve pavyona götürüldüğüne dair görüntüleri delil olması için 180 bin TL'ye satın alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine çocuk devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirilirken, anne hakkında da "Aile yükümlülüğünü ihmal" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
ÇOCUĞUN YAŞADIĞI EVE OPERASYON
Suç duyurusu üzerine İ.M.?nin evine Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda evde uyuşturucu maddeler bulundu. İ.M.?ye ?Uyuşturucu madde kullanmak? ve ?Aile yükümlülüğünü ihmal? suçundan adli işlem yapıldı. Çocuk, 22 Mart?ta uğradığı kötü muamele ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesiyle devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.
?180 bin TL karşılığında eski eşinin arkadaşlarından delil ve belgeler elde ettiğini belirten Y.Ç., ?Ben hakkında çok fazla delil topladım. 180 bin liraya da aldım. Delilleri bulup savcılığa verince, oğlum sevgi evlerinde koruma altına alındı. Annesi serbest kaldı? diye konuştu.
BABA İKİNCİ KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU, ANNE KORUMA KARARI ALDIRTTI
Kendisine yönelik oğluyla ilgili tehdit mesajları aldığını öne süren Y.Ç., İ.M.?nin kendisine, "Bir daha polis veya savcılık beni çağırsın evladını 2 parça olarak alırsın bunu bil. İyi çalış bizi parasız bırakma. Sen çalış biz yeriz" dediğini iddia etti. Y.Ç., daha sonra eski eşi ve 8 arkadaşı tarafından kendisinden yüklü miktarda para istendiğini de iddia ederek, ?Tehdit?, ?Hakaret?, ve ?Şantaj? suçlamalarıyla eşi ve arkadaşlarından ikinci kez şikayetçi oldu. İ.M. ise eski eşinin şikayetinin ardından, Y.Ç.?ye yönelik uzaklaştırma kararı aldırdı. Y.Ç., eşinin arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığını belirterek, ?Evlerine uyuşturucu operasyonu yapıldı, uyuşturucu çıktı. İçicilikten işlem yapıldı, yine serbest kaldılar? dedi.
?OĞLUMU AÇ BIRAKMIŞLAR'
Y.Ç., kötü bir ortamda olan oğlunu, görüntüleri bularak kurtardığını belirterek,
?Bir batağın içindeler. Ben bunların dışarıda gezmelerini değil de tutuklanmalarını istiyorum. Benim oğlumun gözyaşları aktı, oğlumu aç bırakmışlar. Benim oğlumu pavyonlara götürmüşler. Artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kendi çocuğuna bunu yapan bir anne başkasının çocuğuna ne yapmaz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum? dedi.
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