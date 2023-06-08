19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi | Video

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 suçtan toplam 19 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Şahsın emniyetten çıkarken, "bir tane şöyle çekin" diyerek objektiflere poz vermesi şaşırttı.