Video Yaşam 2 aylık evli genç kadının ölümünde sır perdesi | Video
2 aylık evli genç kadının ölümünde sır perdesi | Video

2 aylık evli genç kadının ölümünde sır perdesi | Video

21.10.2021 | 14:50

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2 ay önce mutlu bir düğünle evlenen 21 yaşındaki Kader Güler, Esenler’deki evinde elektrik kablosu ile doğalgaza borusuna kendisi asarak ölmüş şekilde bulundu. Eşinden şiddet gördüğünü ve ölmeden önce kendilerine “Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu, Umut” diye mesaj attığını ifade eden Güler’in acılı ailesi ise olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürerek araştırılmasını istediklerini söyledi.

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Olay geçtiğimiz Pazar günü Esenler'de meydana geldi. 2 ay önce Umut Güler'le evlenen Kader Güler, evinden boğazından elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asılıp intihar etmiş şekilde bulundu. Güler'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan saatler sonra annesi ve babasına haber verildi. Genç kadının annesi, babası ve ağabeyi kız kardeşlerinin bir süredir eşinden şiddet gördüğünü ve ölümünden saatler önce ise kardeşine mesaj atarak, "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut" dediğini söyledi. Aile kızlarının boyunun uzun olduğunu intihar ettiği yerin yüksekliğinin yeterli olmadığını da ileri sürdü.

Olayın araştırılmasına isteyen acılı aile kızlarının ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttuğunu ifade etti. Acılı ağabey Emre Güneş, olayın öğlen saatlerinde yaşandığını kendilerine ise gece 3 buçuk gibi haber verildiğini ifade ederek, "Morga bırakıp gitmişler. Aralarında ufak tefek tartışmalar vardı. Son dönemlerde olaylar şiddetlenmişti. Kız kardeşimin sırtında tekme izleri vardı. Bize mesajlar göndermişti bununla ilgili. Kendisini korumak için telefona kadın koruma acil durum programları indirmişti. Bir de en son kız kardeşime, 'Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut' diye intihar etmeden önce mesaj atmış. Bu olaydan 3 hafta önce kendisi ile konuştum. Onu düzeltmek için konuşmaya gitti. Burada bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Bizi cinayet olduğunu düşünmemize iten şey ise bir kapı kolundan insan nasıl boğulabilir. Onun kendisini boğma ihtimali yok orada. Eşi 2 saat gözaltına alınmış ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben burada kadın cinayeti olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KIZIM PARMAĞINA İĞNE BATSA ÇOK BÜYÜK ACI HİSSEDERDİ"
Acılı baba Ramazan Güneş ise suçlu varsa cezasız kalmaması gerektiğini düşündüklerini kaydederek, " Varsa bir suçlu biz bu suçlunun cezalandırılmasını istiyoruz. Kim olursa olsun. Kimler varsa bu işin arkasında aydınlatılmasını istiyoruz bu olayın. Ben kızımın kendi canına kıyacak kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum. Kızım kendi canına kıyamaz. Kızım parmağına iğne batsa çok büyük acı hissederdi. Bunun arkasındaki kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyorum. Ben bir baba olarak kızıma sahip çıkamadım sizlerin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

"KİMSE CENAZEYE BİLE GELMEDİ"
Gözü yaşlı anne Aynur Güneş ise kızının kendisini daha önce aradığını ve eşinin şiddet uyguladığını söylediğini belirterek, "Kızım bana dedi ki daha önce, 'Anne, Umut bana şiddet uyguluyor'. Damatları beni aradı kızına bir şey oldu hastanede diye gece aradılar beni. Bana kızın hasta dediler önce aradıklarında. Bende babasını kaldırdım dedim kalk kızın hasta hastaneye gidelim. Ben kaynanasından ve kocasından şikayetçiyim. Kızımın daha kınası soğumadı 2 aylık evliydi. Benim kızım güler yüzlüydü öyle bir şey yapamaz benim kızım. Kimse cenazeye bile gelmedi. Benim kızım öldü, kaderler ölmesin. Hiçbir genç ölmesin. Benim kızım öldürüldü başkası öldürülmesin" şeklinde konuştu.

Aile genç kızın ölümüyle ilgili şikayetçi olduklarını ifade etti.

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