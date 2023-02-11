Video Yaşam 2 büyük depremin ardından Balıklıgöl'de suyun rengi değişti! İşte son hali... | Video
2 büyük depremin ardından Balıklıgöl'de suyun rengi değişti! İşte son hali... | Video

2 büyük depremin ardından Balıklıgöl'de suyun rengi değişti! İşte son hali... | Video

11.02.2023 | 11:40

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Balıklıgöl çamur rengine döndü

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da kurtarma ekibinin üzerine molozlar yıkıldı! O anlar kamerada | Video 02:04
Hatay'da kurtarma ekibinin üzerine molozlar yıkıldı! O anlar kamerada | Video 11.02.2023 | 12:34
Hatay’da deprem kurtarma ekibinin üzerine binanın yıkılma anı kamerada! 00:39
Hatay'da deprem kurtarma ekibinin üzerine binanın yıkılma anı kamerada! 11.02.2023 | 12:31
Malatya’da 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremden kaçarken bina vatandaşların üzerine böyle yıkıldı | Video 00:55
Malatya'da 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremden kaçarken bina vatandaşların üzerine böyle yıkıldı | Video 11.02.2023 | 12:08
Hatay’da inanılmaz anlar: 57 yaşındaki Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı | Video 04:43
Hatay'da inanılmaz anlar: 57 yaşındaki Tülin teyze 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra çıkarıldı | Video 11.02.2023 | 11:25
Depremde 6’ncı gün: Kahramanmaraş’ta son durum havadan görüntülendi | Video 04:53
Depremde 6'ncı gün: Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi | Video 11.02.2023 | 11:23
SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi 02:13
SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi 11.02.2023 | 11:49
Hatay’da enkazda ayrı düşen anne ile oğlu Adana’da hastanede birbirine kavuştu | Video 02:49
Hatay'da enkazda ayrı düşen anne ile oğlu Adana'da hastanede birbirine kavuştu | Video 11.02.2023 | 11:37
2 büyük depremin ardından Balıklıgöl’de suyun rengi değişti! İşte son hali... | Video 03:07
2 büyük depremin ardından Balıklıgöl'de suyun rengi değişti! İşte son hali... | Video 11.02.2023 | 11:40
Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” | Video 04:06
Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk sorusu “Bugün günlerden ne?” | Video 11.02.2023 | 11:17
Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede yaşanan panik anı kamerada | Video 06:40
Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede yaşanan panik anı kamerada | Video 11.02.2023 | 11:05
Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi: Tarifsiz duygular içindeyim | Video 00:16
Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi: "Tarifsiz duygular içindeyim" | Video 10.02.2023 | 13:25
Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 01:36
Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video 11.02.2023 | 11:03
Enkazdan Yaşar dedeyi, ’aslansın, kaplansın’ diye çıkardılar | Video 01:16
Enkazdan Yaşar dedeyi, 'aslansın, kaplansın' diye çıkardılar | Video 11.02.2023 | 10:44
SON DAKİKA | 7,6’lık Elbistan depremi dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 00:29
SON DAKİKA | 7,6'lık Elbistan depremi dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 11.02.2023 | 10:43
Hatay’da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video 01:10
Hatay'da 121 saat sonra bir kedi kurtarıldı | Video 11.02.2023 | 10:33
Merve Boluğur’un arkadaşı enkaz altında! Soluğu deprem bölgesinde aldı! Yakın dostu için hiç düşünmeden... | Video 00:29
Merve Boluğur'un arkadaşı enkaz altında! Soluğu deprem bölgesinde aldı! Yakın dostu için hiç düşünmeden... | Video 11.02.2023 | 10:31
Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video 00:09
Arda Güler’den 113. saatte enkazdan çıkarılan küçük Mesut’a yanıt | Video 11.02.2023 | 10:17
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı | Video 02:03
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı! Kurtarma sevincini madenciler birbirine sarılarak yaşadı | Video 11.02.2023 | 10:09
115’nci saatte çifte mucize | Video 01:58
115'nci saatte çifte mucize | Video 11.02.2023 | 10:03
Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video 01:31
Devlet nerede diyenlere en güzel cevap! | Video 11.02.2023 | 09:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA