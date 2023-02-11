2 büyük depremin ardından Balıklıgöl'de suyun rengi değişti! İşte son hali... | Video
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Balıklıgöl çamur rengine döndü
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