Video Yaşam 2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video

2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video

2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video
25.12.2020 | 09:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 01:02
İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 25.12.2020 | 11:20
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 01:00
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 25.12.2020 | 11:19
Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 00:21
Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 25.12.2020 | 10:55
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Aralık 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'da cinayet itirafı çağrısı 'Hem canını hem malını...' | Video 11:33
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Aralık 2020 Cuma atv izle! Müge Anlı'da cinayet itirafı çağrısı 'Hem canını hem malını...' | Video 25.12.2020 | 10:42
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 01:53
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 25.12.2020 | 10:31
İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 00:35
İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 25.12.2020 | 10:25
Süt ürünlerinde 'Şeytanın aklına gelmeyecek' hileler! Ciddi sağlık problemlerine neden oluyor | Video 08:42
Süt ürünlerinde 'Şeytanın aklına gelmeyecek' hileler! Ciddi sağlık problemlerine neden oluyor | Video 25.12.2020 | 10:20
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 00:51
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 25.12.2020 | 10:08
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 01:25
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 25.12.2020 | 10:17
DEAŞ ve HTŞ Üyeleri çifte operasyonda böyle yakalandı! Eş zamanlı basıldılar | Video 01:15
DEAŞ ve HTŞ Üyeleri çifte operasyonda böyle yakalandı! Eş zamanlı basıldılar | Video 25.12.2020 | 10:16
Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 02:44
Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 25.12.2020 | 10:03
İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 00:53
İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 25.12.2020 | 10:05
İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 02:25
İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 25.12.2020 | 10:03
Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video 02:52
Bıçakladılar! “Kendi kendilerini bıçakladılar” dediler! Dehşet anları kamera görüntülerine böyle yansıdı | Video 25.12.2020 | 09:39
Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 04:16
Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 09:40
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:01
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 25.12.2020 | 09:31
2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 03:09
2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 25.12.2020 | 09:20
Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 02:13
Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 25.12.2020 | 09:20
Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 02:01
Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 25.12.2020 | 08:26
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video 02:49
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı | Video 25.12.2020 | 08:22

Amasya'da yoğun bakım servisinde 2 kez kalbi duran 60 yaşındaki bir hasta, korona virüsü yendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Amasya'da korona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 36 gün boyunca kaldığı yoğun bakım ünitesinde 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılarak 48 gün sonra sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Murat Sarı, yaşadıklarını anlattı.


Üşüme ve kusma şikayetiyle başvurduğu Suluova Devlet Hastanesi'nden ambulansla getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorunun "Akciğerde kanama var. Seni uyutmamız lazım" sözlerinden sonra 36 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamayan evli ve 2 çocuk babası Murat Sarı, "36 gün sonra gözümü açtığımda baktığımda yoğun bakımda yatıyorum. Sanki bir boşlukta dönüyor gibiydim. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi. Göğsümün üzerine bir şey baskı yapıyor gibiydi. Kalkamıyordum. Uyandığımda hiçbir şey hissetmiyordum. Kalkmak istedim ama hastane personeli müsaade etmedi. Her gün gelip 'Murat amca bugün daha iyisin' şeklinde moral verdiler" diye konuştu.


48 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra sağlık çalışanlarına tatlı gönderen Sarı, "Doktorum da, hemşireler de, hasta bakıcılar da çok yardımcı oldular. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ben böyle bir ilgi alaka görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Orada yattığım sürece yapılan hizmetleri zannetmiyorum ki hiçbir ülke insanına bu kadar değer vermez" şeklinde konuştu.


Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatice Sarı da eşinin tedavisi sürecinde ilgileri dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA