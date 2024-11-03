2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı! Feci kaza kamerada | Video 03.11.2024 | 09:07 Arnavutköy'de 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Samet A.(17) hayatını kaybederken, Yusuf S.(20) ve Furkan İ. ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet A., 34 HSL 552 plakalı motosiklet ile Hadımköy istikametine ilerlerken karşı yönden gelen Yusuf S. idaresindeki 34 KHF 514 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki motosikletin sürücüsü ile Yusuf S.'nin motosikletinde yolcu olarak bulunan Furkan İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Samet A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken iki yaralının ise sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, iki motosikletin hızla ilerlediği ve yerde metrelerce savrulduğu görülüyor.