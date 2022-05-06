Video Yaşam 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, otomobil dükkana daldı | Video
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, otomobil dükkana daldı | Video

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, otomobil dükkana daldı | Video

06.05.2022 | 08:20

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Çekmeköy’de cadde üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden birisi yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra iş yerine girdi. Kazada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, İstanbul Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Demokrasi Caddesi'nden gelmekte olan Okan Çelik'in kullandığı 34 LU 7646 plakalı otomobil, Çağdaş Caddesi'nde ilerleyen Okan Yakup'un kullandığı 34 EGT 654 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Okan Yakup'un kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan beton mantarları kırdıktan sonra cadde üzerindeki bir telefoncuya girdi.

KAZA SONRASI DÜKKANA GİREN OTOMOBİL İÇİNDE HAMİLE KADIN SIKIŞTI
Kaza sonrası telefon dükkânına giren otomobil içinde yolcu konumunda bulunan hamile olduğu iddia edilen kadın araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iş yerine giren otomobilde bulunan 2 yaralı kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken 1 kadın otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Otomobilin girdiği iş yerinde büyük maddi hasar oluştu. Bölgede daha önce de kaza olduğu öğrenilirken vatandaşlar caddede önlem alınmasını istedi. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpıştıktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Şakir Yurttapar, "Burada sürekli kaza oluyor. Biz gereken her yere müracat ettik. Burada sürekli kaza oluyor. Şimdi kaza oldu hamile kadın ayakları kırıldı. İnsanların dükkânları zarar gördü. Buraya ışık, tabela, set artık ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Burada 20 gün içinde 10 kere kaza oldu. Yetkililerden gereken ne ise onu yapmasını istiyoruz" dedi.

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