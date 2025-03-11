2 ton etil alkolle sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı! O anlar kamerada | Video
Denizli’de polis ekiplerince şüpheli bir kamyonette yapılan aramalar sonucunda 2 ton etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretiminde kullanılmaya hazırlanan etil alkole yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yakalanan 3 şüpheli şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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