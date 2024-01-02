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2024 Memur - Polis - Başkomiser - Öğretmen - Uzman Öğretmen - Şube Müdürü maaşları ne kadar oldu!

2024 Memur - Polis - Başkomiser - Öğretmen - Uzman Öğretmen - Şube Müdürü maaşları ne kadar oldu!

02.01.2024 | 11:36

2024 yılı Öğretmen, Polis, Başkomiser, Memur, Uzman Öğretmen, Şube Müdürü maaşları belli oldu. İşte 2024 yılında Memur, Polis, Öğretmen maaşları hesaplaması...

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