21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video

30.10.2025 | 13:42

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve aracın çarpıştı an ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi Alantur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Emre Görgülü (21) idaresindeki 07 BKN 157 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BSE 642 plakalı otomobil Alantur Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yaşar Emre Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik şeridi oluşturarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Görgülü'nün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
