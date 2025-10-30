21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında | Video
30.10.2025 | 13:42
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ve aracın çarpıştı an ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar yer aldı.
Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik şeridi oluşturarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Görgülü'nün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
00:34
