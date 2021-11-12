Video Yaşam 2,5 yaşındaki Müslüme’yi 200 kişilik ekip arıyor | Video
2,5 yaşındaki Müslüme’yi 200 kişilik ekip arıyor | Video

2,5 yaşındaki Müslüme’yi 200 kişilik ekip arıyor | Video

12.11.2021 | 15:15

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Mersin’in Gülnar ilçesine gelen konargöçer yaşam sürdüren yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışması sürüyor. Yaklaşık 200 personel, 4 köpek ve 2 dronenin de yer aldığı arama çalışması yöre sakinlerinin de desteğiyle aralıksız devam ediyor.

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Alınan bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme kayıp oldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipler sevk edildi. Bölgede 3 gündür, tüm ekiplerin katılımı ile Müslüme'nin biran önce bulunması çalışmanın aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Yaklaşık 200 kişiden oluşan ekip, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışması yaparken, yöre sakinleri de destek veriyor. Aralarında iz takip ve kokuya duyarlı 4 köpek ile 2 drone de arama çalışmalarına katılıyor.

Çocuğunun kaybolmasını anlatan anne Selvi Yağal, "Çarşamba günü saat 5.30'da kayboldu. Ben o sırada yemek pişiriyordum çadırın içeride. Arabanın orada oynuyordu, bisikleti vardı, bisikletiyle oynuyordu. Evin içini düzeltir yemek yapardım. Aklım ermiyor bir baktım yok. Bisikletiyle oynadığı yerde yok. Şuraya baktım, öte baktım beri baktım yok. 3 gündür aranıyor daha da yok. Hiç bir iz bulunamadı. Ekipler aradı kendim de aradım dağı taşı ayağımın altına aldım ama yok. Kendi akrabalarımdan da arayan oldu ama yok. Bu çocuk bir elde ama nasıl gitti nereye gitti, kim götürdü kim getirdi bilemiyorum. Akrabalarımızdan kötülüğü olan yok. Eline yiyecek verdim babasının gittiğini unuttu, orda oynuyordu" dedi.

Kayıp kızın ablası Ayşe ise,"Biz annemle eşyaları taşıyorduk, sonra babam geldi, ekmeğini yedi, çayını içti. Sonra arabayla gidiyordu, sonra kardeşim ağlayıp arkasından gitti. Annem çocuğu tutup geldi. 5 dakika sonra baktık çocuk yok. Etrafa baktık çocuğu bulamadık, jandarmalara haber verdik" diye konuştu.

Çalışmaları yerine takip eden Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünivar da, "Ailemiz çarşamba günü öğle saatlerinde buraya konmuş. Çocuğumuzun öğleden sonra olmadığı anlaşılıyor. Bulunduğumuz yer ormanlık taşlık bir yer. Aşağıda Sipahili deresinin bir kolu var. Asfalt Büyükeceli Gülnar yoluna uzak bir mesafede. 2.5-3 yaşlarında sevimli bir kız çocuğumuz. Muhtemelen yola doğru gittiği tahmin ediliyor. Afad Akut, Gülnar Jandarma BölüK Komutanlığı, komando taburu, belediye personelleri, jandarma arama köpekleri, biraz önce seslerini duyduk droneler havadan vatandaşlarımız yerden tarıyoruz, ümitliyiz İnşallah Müslüme'mizi sağ salim bulacağız" diye konuştu.

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