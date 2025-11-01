Video Yaşam 31 ildeki FETÖ operasyonlarında 50 şüpheli tutuklandı | Video
01.11.2025 | 10:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 31 ilde 2 haftadır devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 56 şüpheliden 50’sinin tutuklandığını bildirdi.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık. 50'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verdi.
