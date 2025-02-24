5 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video
Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesinde meydana gelen otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sırasında yolcuların büyük panik ve korku yaşadığı görüldü.
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